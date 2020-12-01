Немой исходящий звонок с неизвестного номера может сигнализировать о деятельности телефонных мошенников. Специалисты по телефонной безопасности в эфире «Первого канала» рассказали, кто может скрываться за невинным немым звонком и как от этого защититься.
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Робот
Обзвоном базы телефонных номеров может заниматься робот. Его задачей является определить, принадлежит ли номер кому-то из абонентов и готов ли этот абонент к диалогу. «Если мы трубку взяли, там ставится галочка, что вот этот номер живой. Значит по нему можно работать», — рассказал аналитик компании TMT Consulting Константин Анкилов.
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Рекламные звонки
Для адресной рекламы многие мошенники часто пользуются «немыми» прозвонами. Таким образом они экономят на исходящем звонке. Кроме того, при перезвоне можно попасть в социотехническую схему, направленную на то, чтобы выудить у абонента данные банковских карт, или другую информацию.
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Нейросеть
При немом звонке на том конце провода может работать нейросеть, собирающая определенные фразы абонентов. После сбора всей информации, с помощью собственных алгоритмов она заговорит их голосом, который будет использован для дальнейших махинаций (допустим, при разговоре с банком).
Эксперты подчеркивают, что зачастую мошенники звонят не с определенного у абонента номера телефона. С помощью IP-телефонии звонок может совершаться и с компьютера. При этом указывается любой номер.
Для борьбы с такими мошенниками специалисты предлагают установить бесплатное приложение — определитель номера, которое будет предоставлять владельцу телефона информацию о звонящем, даже если его номера нет в контактах. На все остальные номера отвечать не стоит.
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