Мошенникам, бросающим трубку, нельзя перезванивать. Объяснение экспертов по сотовой связи

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Клипарт depositphotos.com., мошенник, бандитизм, мародерство, жулик
Мошенники могут обзванивать россиян с компьютера, при этом используя нейросеть Фото: depositphotos.com

Немой исходящий звонок с неизвестного номера может сигнализировать о деятельности телефонных мошенников. Специалисты по телефонной безопасности в эфире «Первого канала» рассказали, кто может скрываться за невинным немым звонком и как от этого защититься.

  • Робот
    Обзвоном базы телефонных номеров может заниматься робот. Его задачей является определить, принадлежит ли номер кому-то из абонентов и готов ли этот абонент к диалогу. «Если мы трубку взяли, там ставится галочка, что вот этот номер живой. Значит по нему можно работать», — рассказал аналитик компании TMT Consulting Константин Анкилов.

  • Рекламные звонки
    Для адресной рекламы многие мошенники часто пользуются «немыми» прозвонами. Таким образом они экономят на исходящем звонке. Кроме того, при перезвоне можно попасть в социотехническую схему, направленную на то, чтобы выудить у абонента данные банковских карт, или другую информацию.

  • Нейросеть
    При немом звонке на том конце провода может работать нейросеть, собирающая определенные фразы абонентов. После сбора всей информации, с помощью собственных алгоритмов она заговорит их голосом, который будет использован для дальнейших махинаций (допустим, при разговоре с банком).

Эксперты подчеркивают, что зачастую мошенники звонят не с определенного у абонента номера телефона. С помощью IP-телефонии звонок может совершаться и с компьютера. При этом указывается любой номер.

Для борьбы с такими мошенниками специалисты предлагают установить бесплатное приложение — определитель номера, которое будет предоставлять владельцу телефона информацию о звонящем, даже если его номера нет в контактах. На все остальные номера отвечать не стоит.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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