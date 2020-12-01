Немой исходящий звонок с неизвестного номера может сигнализировать о деятельности телефонных мошенников. Специалисты по телефонной безопасности в эфире «Первого канала» рассказали, кто может скрываться за невинным немым звонком и как от этого защититься.

Робот

Обзвоном базы телефонных номеров может заниматься робот. Его задачей является определить, принадлежит ли номер кому-то из абонентов и готов ли этот абонент к диалогу. «Если мы трубку взяли, там ставится галочка, что вот этот номер живой. Значит по нему можно работать», — рассказал аналитик компании TMT Consulting Константин Анкилов.

Рекламные звонки

Для адресной рекламы многие мошенники часто пользуются «немыми» прозвонами. Таким образом они экономят на исходящем звонке. Кроме того, при перезвоне можно попасть в социотехническую схему, направленную на то, чтобы выудить у абонента данные банковских карт, или другую информацию.