Мошенники звонят от имени высокопоставленных чиновников и предлагают перевести деньги на благотворительность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области появились новые способы мошенничества, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Злоумышленники действуют от имени заместителя губернатора и просят оказать благотворительную помощь.

«Руководители крупных предприятий области начали получать телефонные звонки от неизвестных, которые заявляют, что действуют по поручению одного из заместителей губернатора. Злоумышленники требуют оказать благотворительную помощь на различные цели, они называют сумму и предлагают перечислить деньги на конкретный банковский счет», — рассказали в оперштабе.

По указанным фактам направлено заявление в полицию. «В правительстве Курганской области официально заявляют, что не имеют отношения к звонкам», — подчеркивают в оперативном штабе.

Это не первый случай в Кургане, когда мошенники действуют от имени высокопоставленных чиновников. Так, прошлым летом неизвестные от имени Андрея Саносяна, на тот момент — первого замгубернатора, просили у промышленников деньги на лечение больного ребенка. Позже злоумышленники, представляясь экс-директором департамента развития городского хозяйства Вадимом Лютиковым, предлагали курганским переводчикам обслужить зарубежную делегацию. Также мошенники представлялись сотрудниками прокуратуры и полиции.