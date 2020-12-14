В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленную чиновницу минздрава

ФСБ задержала высокопоставленную челябинскую чиновницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арина Устюгова задержана сотрудниками ФСБ 15 декабря после возможного получения взятки. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

Глава региона дал поручение оказывать содействие следствию, сообщил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь. «Накануне 14 декабря губернатор проводил заседание антикоррупционной комиссии, где заявил, что будут жестко пресекаться любые противоправные действия», — сообщил Зюсь.

По данным URA.RU, Устюгова была задержана после того, как получила несколько сотен тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы. Задержание проводили сотрудники ФСБ. В ведомстве от комментариев пока воздерживаются.