14 декабря 2020

В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленную чиновницу минздрава

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ задержала высокопоставленную челябинскую чиновницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арина Устюгова задержана сотрудниками ФСБ 15 декабря после возможного получения взятки. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

Глава региона дал поручение оказывать содействие следствию, сообщил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь. «Накануне 14 декабря губернатор проводил заседание антикоррупционной комиссии, где заявил, что будут жестко пресекаться любые противоправные действия», — сообщил Зюсь.

По данным URA.RU, Устюгова была задержана после того, как получила несколько сотен тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы. Задержание проводили сотрудники ФСБ. В ведомстве от комментариев пока воздерживаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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