Собчак поругалась с Соловьевым из-за Навального и крабов

Собчак обвинила Соловьева в том, что он отмалчивается по «отравлению» Навального и много говорит о войне в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Владимир Соловьев слишком много говорит о войне в Карабахе, но не комментирует отравление блогера Алексея Навального. Об этом в своем Telegram написала телеведущая Ксения Собчак.

Поводом для претензий стала новость о российских миротворцах, которые установили наблюдательный пункт в Карабахе для обеспечения безопасности жителей. Это тему обсуждалась в эфире Соловьева. «Есть ощущение, что даже сами участники конфликта не пишут так много про Карабах, как Соловьев. Давайте уж, Владимир Рудольфович, дорогой, жгите по Навальному. Ждем-с», — написала Собчак.

Соловьев отреагировал на нападки коллеги. По его словам, Собчак передергивает факты, поскольку недавно Навальному был посвящен многочасовой эфир. Также телеведущий попросил светскую львицу лучше прокомментировать ее эпопею с крабами. «Мы все ждем, чем закончится крабовая эпопея. А то как-то Ксения Анатольевна просто так переживает последнее время. То на Чубайса прыгает, теперь опять на меня. Прямо какое-то такое… попрыгунчик-стрекоза», — передает его слова « Царьград » .

Ранее стало известно, что Собчак договорилась о приобретении 40% долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монероне». Однако суд не дал зарегистрировать эту сделку, арестовав их доли. По версии следствия, бенефициаром компаний выступал Олег Кан, который находится в розыске по подозрению в организации убийства и контрабанде краба. Однако сам «крабовый король» говорил, что сейчас он не управляет компаниями КУК и «Монерон». Позже апелляционные жалобы на решение об аресте компаний подали и Собчак, и Соглаева: они обратились к главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и к матери Собчак — сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой. Последняя также обратилась с официальным письмом к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Позже СМИ сообщили, что Нарусова лоббировала включение компании «Монерон» в список системообразующих предприятий РФ.