Facebook удалил сотни аккаунтов, «связанных с Россией»

Facebook удалил 358 аккаунтов, якобы связанных с РФ и Францией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Facebook удалила из сети аккаунты, якобы созданные Россией и Францией. Об этом сообщили в компании.

«Сети аккаунтов были удалены за скоординированную неаутентичную деятельность от имени иностранного или правительственного учреждения», — цитирует компанию «Национальная служба новостей».

Отмечается, что две из удаленных сетей созданы в России и нацелены на Центральноафриканскую и Южноафриканскую республики, Камерун, Мозамбик, Экваториальную Гвинею, Мадагаскар, Судан, Ливию и Сирию. Всего компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу и 32 группы в Facebook, а также 32 Instagram-аккаунта.

Ранее в России призвали ввести систему штрафов для Facebook, Google и Twitter. По мнению директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, это необходимо для того, чтобы интернет-компании перестали ограничивать доступ к материалам около 20 российских медиа, в том числе телеканалов RT и «Россия 1». При этом специалист отметила, что система штрафов не сможет работать без открытия юридических лиц, либо назначения официальных представительств Facebook и Google на территории РФ.