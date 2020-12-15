15 декабря 2020

Facebook удалил сотни аккаунтов, «связанных с Россией»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, facebook, фейсбук, мессенджер, социальная сеть
Facebook удалил 358 аккаунтов, якобы связанных с РФ и Францией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Facebook удалила из сети аккаунты, якобы созданные Россией и Францией. Об этом сообщили в компании.

«Сети аккаунтов были удалены за скоординированную неаутентичную деятельность от имени иностранного или правительственного учреждения», — цитирует компанию «Национальная служба новостей».

Отмечается, что две из удаленных сетей созданы в России и нацелены на Центральноафриканскую и Южноафриканскую республики, Камерун, Мозамбик, Экваториальную Гвинею, Мадагаскар, Судан, Ливию и Сирию. Всего компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу и 32 группы в Facebook, а также 32 Instagram-аккаунта.

Ранее в России призвали ввести систему штрафов для Facebook, Google и Twitter. По мнению директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, это необходимо для того, чтобы интернет-компании перестали ограничивать доступ к материалам около 20 российских медиа, в том числе телеканалов RT и «Россия 1». При этом специалист отметила, что система штрафов не сможет работать без открытия юридических лиц, либо назначения официальных представительств Facebook и Google на территории РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...