В ФМБА раскрыли, кто чаще умирает от коронавируса

Вероятность смерти от новой коронавирусной инфекции выше для мужчин, чем для женщин. Также риск смерти зависит от возраста, уровня глюкозы и индекса массы тела. Об этом сообщили ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
«Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы», — передает РИА «Новости» сообщение ФМБА. Также эксперты проанализировали около 2 тыс. человек, у которых COVID-19 протекал в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. На основании данных ученым удалось разработать алгоритмы, которые могут с высокой точностью прогнозировать тяжесть течения коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом сервисе, помогающем оценить степень тяжести пневмонии. Проект «КТ-калькулятор» создан совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова на основе искусственного интеллекта.
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