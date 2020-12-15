15 декабря 2020

В ФМБА раскрыли, кто чаще умирает от коронавируса

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Мужчины умирают от коронавируса чаще женщин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вероятность смерти от новой коронавирусной инфекции выше для мужчин, чем для женщин. Также риск смерти зависит от возраста, уровня глюкозы и индекса массы тела. Об этом сообщили ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы», — передает РИА «Новости» сообщение ФМБА. Также эксперты проанализировали около 2 тыс. человек, у которых COVID-19 протекал в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. На основании данных ученым удалось разработать алгоритмы, которые могут с высокой точностью прогнозировать тяжесть течения коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом сервисе, помогающем оценить степень тяжести пневмонии. Проект «КТ-калькулятор» создан совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова на основе искусственного интеллекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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