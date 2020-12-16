В Кургане ветераны Афганистана выступили против депутата

Депутат Курганской облдумы Константин Гладковский считает, что его оклеветали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском горсуде ветераны Афганистана выступили с показаниями по делу о защите чести и достоинства. Иск к «афганцам» подал депутат облдумы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Иск подан после обращения, которое подписали 40 ветеранов. В письме к губернатору Вадиму Шумкову и в облдуму они просили проверить работу депутата-председателя и не пускать его на выборы. «Мы, „афганцы“, строим отношения на братстве, на доверии, которого Гладковский не заслужил», — пояснил в суде Игорь Сыркин, ветеран Афганистана.

С его слов, в 2004 году, когда Сыркин руководил ООО «Ветераны Афганистана», Гладковский предложил передать ему активы. В них входила автостоянка в микрорайоне Заозерный. «Он предложил переписать на него, чтобы было проще. Я хотел оставить мою жену совладелицей, но он сказал, что мужик и повода не доверять ему нет. Никаких денег он в итоге не отдал. Суд установил, что сделка незаконная, но стоянка была уже несколько раз перепродана», — пояснил Сыркин. В показаниях он уточнил, что об этой истории знали члены инициативной группы, которые писали письмо.

Второй свидетель ответчиков, Андрей Кудрявцев, в суде рассказал, что подписал письмо, так как не получил помощи. «Обратился к Гладовскому, чтобы получить квартиру, но он сказал, что это не его компетенция», — уточнил Кудрявцев.

Адвокат Гладковского в суде пояснил, что депутат просит признать письмо клеветой и требует компенсацию морального вреда. Истец просит направить опровержение в организации, куда было отправлено письмо. Заседание суда будет продолжено 21 декабря.