В Кургане «афганцы» выгоняют из облдумы скандального депутата

В Кургане ветераны Афганистана не хотят видеть Константина Гладковского депутатом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганские боевые офицеры и ветераны войны в Афганистане готовят обращение к властям. В нем они выступают против того, чтобы депутат Курганской облдумы Константин Гладковкий, который возглавляет Союз ветеранов Афганистана, снова шел на выборы. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.

«Мы сейчас собираем подписи под этим обращением. Считаем, что Гладковский не является авторитетом для ветеранского сообщества. Не выполняет свои основные функции по воспитанию патриотизма в молодежи. Использует статус депутата для личного обогащения», — рассказал один из инсайдеров.

Другой пояснил, что часть претензий связана с тем, что Гладковский не помогает ветеранам боевых действий решать квартирный вопрос. При этом имущество общественной организации использует по собственному усмотрению. Гладковский, по мнению инсайдера, избегает контакта с ветеранами других обществ. «Он перессорился уже со всеми. Ему не рекомендовали идти на выборы, но он снова хочет попасть в думу. Зачем?» — говорит инсайдер.

Депутат Курганской облдумы Гладковский пояснил URA.RU, что об обращении ему ничего не известно. По поводу квартирного вопроса депутат уточнил, что обеспечением жильем ветеранов занимается государство. «Очередь ведется муниципалитетом. Общественная организация никакого отношения не имеет ни к порядку очередности, ни к выдаче сертификатов», — пояснил Гладковский. При этом организация консультирует тех, кому положена квартира.

Депутат связывает это обращение с предвыборной борьбой. «Боятся прямой борьбы. Есть площадки, где об этом можно говорить, круглые столы. Если у кого есть вопросы, всегда принимаем и выслушиваем. Для нас без разницы какой ветеран. Все, кто к нам пришел, считаем своей категорией», — рассказал Гладковский.

Он пояснил, что в своей работе он подотчетен правлению — общему собранию ветеранов, перед которым отчитывается. Предложения не идти на выборы в свой адрес Гладковский не слышал. «Я прошел праймериз „Единой России“, выдвинут кандидатом от партии», — уточнил депутат.