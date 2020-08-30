Перед выборами курганские «афганцы» просят сменить лидера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Зауральские войны-афганцы написали обращение на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова и председателя облдумы Дмитрия Фролова. В письме, которое подписали около 40 человек, они просят проверить работу председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Константина Гладковского, который выдвигается в облдуму.

«Мы не знаем куда уходят деньги [которые получает общество от стоянки и здания в Кургане]. Куча вопросов, на которые мы хотели бы услышать ответы. Нет патриотической работы. Ребятишек воспитывать надо, чтобы они по подворотням не ходили», — пояснил свою позицию участник войны в Афганистане Андрей Бельков, поставивший подпись под обращением. Он отметил, что должность председателя выборная, но конференции давно не было, ее необходимо провести, чтобы понять — кто имеет поддержку большинства.

Другой «афганец», Борис Прокопьев, также подтвердил URA.RU свою подпись. «Я считаю, что он не только не помогает обществу, но вредит», — пояснил Прокопьев.

В обращении участники войны в Афганистане просят власть обратить внимание на работу председателя и проверить ее законность. С их слов, в организации не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью.

В аппарате облдумы URA.RU подтвердили получение обращения. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до Гладковского агентству не удалось, на звонки он не ответил. Ранее депутат связывал это обращение с предвыборной борьбой. Акцентировал, что всех желающих готов выслушать и ответить на вопросы.