Над ключевыми вице-мэрами Сургута нависла угроза отставки

В администрации Сургута ждут кадровых рокировок Фото: Артем Ковтун © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Ключевые вице-мэры Сургута, входящие в костяк «команды Шувалова», могут потерять свои посты в ближайшей перспективе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«В команду [экс-главы Сургута Вадима] Шувалова входят несколько замов — по строительству Владимир Шмидт, по коммуналке Николай Кривцов и вице-мэр, отвечающий за юридический и силовой блок, Алексей Жердев. Если никто из них не будет назначен главой города, то их шансы на продолжение работы в нынешних должностях резко снижаются. Обычно руководитель подбирает на ключевые посты своих людей. Поэтому сейчас в администрации царит напряжение», — считает инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к мэрии Сургута, считает, что у и. о. главы города Анны Томазовой при любом раскладе хорошие шансы на то, чтобы сохранить прежнюю должность. «Она является вице-мэром по социальной политике. Это очень специфичная должность, тут нужно быть человеком из системы образования, культуры, здравоохранения. Томазова уже давно работает в мэрии, и ее нельзя причислить к какому-либо клану. Ну и есть еще одна вакантная должность — зама по финансам. Ее осенью освободила Анна Шерстнева, и очевидно, что назначение на этот пост будет проводить уже новый глава Сургута», — считает собеседник агентства.

В управлении массовых коммуникаций Сургута не подтверждают информацию об отставках в ближайшее время. «Вадим Шувалов создал достойную команду. Сейчас ведется активная работа по закрытию года, это касается исполнения бюджета города и муниципальных программ. Второе направление деятельности — подготовка к Новому году: украшение города и создание праздничной атмосферы, обеспечение безопасности сургутян. Третье направление — борьба с коронавирусом и усиление мер безопасности перед новогодними праздниками. Должность заместителя главы по финансам пока остается вакантной», — прокомментировали ситуацию в администрации Сургута.