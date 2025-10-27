ХМАО накроет дождь со снегом
27 октября 2025 в 20:45
Конец октября в ХМАО будет дождливым
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Последние дни октября 2025 года в ХМАО будут дождливыми. Во всех городах региона ожидаются осадки — дождь с мокрым снегом.
«С 28 по 31 октября в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем будет от -4 до 6 °C, ночью от -8 до 4 °C. Во всех частях ХМАО обещают дожди, местами — мокрый снег», — сообщает портал «Яндекс Погода».
К концу недели температура опустится до -10 °C. Дожди сменятся снегом.
Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют дождь со снегом в среду, 22 октября. Местами был туман и голодед.
