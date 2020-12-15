Курганец после инсульта заразился в больнице коронавирусом

В Курганской области ослабленные пациенты больниц рискуют заразиться COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Курганской области заразился коронавирусом в Кетовской ЦРБ и теперь находится в тяжелом состоянии. Об этом написала его дочь в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина после лечения инсульта в первой горбольнице попал в отделение реабилитации Кетовской ЦРБ. «При выписке из 1 городской больницы у него взяли анализ на ковид, он был отрицательный. Ренген не показал изменений в легких. Через неделю его пребывания в отделении реабилитации у него резко поднялась температура, появился кашель. Анализ на ковид оказался положительным», — написала родственница пенсионера в группе «Типичный Курган».

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Курганской инфекционной больнице. Он помещен на ИВЛ. «Такое халатное отношение со стороны ЦРБ к здоровью пациентов, которые и так в тяжелом состоянии после инсульта — это верх цинизма», — считает женщина.

В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что пациенты в отделение реабилитации Кетовской ЦРБ поступают с отрицательным результатом теста на коронавирус. «Но, к сожалению, в связи со сроком инкубационного периода, а также вероятностью получения ложноотрицательного результата теста, исключить на 100% возможность заражения невозможно», — отметили представители власти.

В ведомстве также добавили, что обработка палат в ЦРБ проводится ежедневно в соответствии с санитарными требованиями. Если выявляется пациент с ковид, в соответствии с тяжестью заболевания он либо переводится в больницу, занимающуюся лечением коронавируса, либо направляется на амбулаторное лечение, а в отделении проводится дополнительная обработка.