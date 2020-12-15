В Пермском крае расширят федеральную трассу

Трассу М7 «Волга» расширят до четырех полос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае расширят трассу, где регулярно возникают автомобильные пробки. По информации Главгосэкспертизы, речь идет об участке федеральной трассы М7 «Волга» в Нытвенском районе.

«Участок трассы М-7 „Волга“, протяженностью более 10 км, проходит по территории Нытвенского района вблизи деревни Белобородово. В ходе реализации проекта здесь выполнят уширение земляного полотна — до 22,6 м и проезжей части — с двух до четырех полос движения», — указано на сайте Госэкпертизы.

Кроме того, планируется провести благоустроительные работы и заменить автобусные остановки. На сметную стоимость капитального ремонта после повторной проверки выдано положительное заключение. Застройщиком объекта выступает Пермское управление Росавтодора.

Федеральная трасса М-7 проходит из Москвы в Уфу, в том числе, через Пермский край. Сейчас на ней регулярно возникают автомобильные пробки. Как правило, движение затруднено на участке от отворота на Нытву до Краснокамска: на оживленной магистрали всего две полосы для движения автотранспорта.