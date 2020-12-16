В Челябинской области стартует масштабная ротация в избиркомах

Всего в регионе 51 территориальный избирком Фото: Илья Московец © URA.RU

В преддверии выборов в Госдуму в Челябинской области сменят руководство в 15 из 46 территориальных избирательных комиссиях (ТИК). В том числе речь идет о председателях ТИК в ключевых избирательных округах. Эту информацию подтвердили URA.RU в облизбиркоме.

«Заседания областной избирательной комиссии, где будут произведены перестановки, пройдут на следующей неделе», — подтвердил URA.RU председатель комиссии Сергей Обертас. Он также назвал кадровую ротацию в ТИК естественным процессом, происходящим каждые пять лет.

По информации агентства, в Челябинске председателем ТИК Тракторозаводского района станет Игорь Видергольд, а Металлургического района — Дарья Шрубовская. В Миассе избирком возглавит Наталья Наумова, в Копейске — Андрей Арасланов, в Троицке — Елена Косова, а в Чебаркуле — Ольга Литвак. Все перечисленные делегированы «Единой Россией», за исключением представляющей «Зеленую альтернативу» Литвак.

В общей сложности «Единую Россию» будут представлять 29 новых назначенцев, «зеленых» — двое. Еще девять председателей ТИК сохранят свои места.