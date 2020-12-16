В ХМАО школьников просят заполнить анкету о склонности к суициду

Родителей школьников возмутило содержание анкеты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родителям вместе со школьниками в поселке Междуреченский (Кондинский район) предложили заполнить анкету, в которой необходимо ответить на вопросы о склонности ребенка к совершению суицида. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Копия анкеты имеется в распоряжении редакции. В ней респондентов просят ответить на ряд вопросов, среди которых есть те, которые напрямую касаются мыслей о самоубийстве: «Я иногда думаю о своей добровольной смерти», «может быть, дальше жить я не смогу», «чувство обреченности в итоге приводит к добровольному уходу из жизни». «Родители в шоке от таких вопросов, они опасаются, что дети могут все это неверно интерпретировать и слишком близко принять к сердцу», — говорит инсайдер.

Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин в разговоре с URA.RU заявил, что в курсе этой ситуации. «Различные анкетирования психологи проводят регулярно. Это их работа — формирование психологического портрета обучающегося. Другое дело, что анкетирование — это инструмент психолога для служебного пользования. Анкеты никогда не выдаются, не демонстрируются и, тем более, не обсуждаются широко. В данном случае, выдав анкеты на руки, психолог поступила непрофессионально. По данному факту Управлением образования Кондинского района проводится служебная проверка», — заявил Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что в югорских школах учеников опрашивали об их сексуальной жизни. Подобные анкеты попались даже детям, которые учились в начальной школе.