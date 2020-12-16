В России придумали, как решить проблему с вывозом мусора

Новая система позволит зафиксировать все данные, касающиеся обращения с ТКО Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В России предложили опубликовать в интернете данные о твердых коммунальных отходах. Такой законопроект разработало Минприроды РФ.

«Документом предлагается создать в виде электронной модели федеральную схему обращения с ТКО и наделить правительство полномочиями по установлению порядка ее информационного наполнения», — пишут «Известия». Эта схема станет частью уже существующей государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, которая была запущена в прошлом году. В ней содержится вся информация об источниках их образования, местах и нормативах их накопления, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами, а также об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.

Кроме того, согласно документу, Российского экологического оператора (РЭО) предлагается наделить полномочиями по созданию, модернизации и эксплуатации государственной информационной системы учета коммунальных отходов. Это позволит зафиксировать все данные, касающиеся обращения с ТКО в рамках одной организации.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил о провале мусорной реформы. По его словам, теперь власти обязаны вернуть муниципалитетам организацию сбора и утилизацию отходов. Миронов также уточнил, что создание региональных операторов по обращению с отходами привели к монополизации рынка.