В курганской больнице окна заложили кирпичом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обратили внимание на кирпичную кладку за окнами корпуса областной больницы. Своим наблюдением они поделились с URA.RU.

«На корпусе со стороны Кирова стоят современные стеклопакеты, но за ними видна кирпичная кладка. Она установлена с 1 по 3 этажи. Выглядит абсолютным абсудром», — пояснил житель города.

По словам медиков областной больницы, ремонт проводился несколько лет назад. «Пока делали ремонт, окна заложили кирпичом, причем разным. А потом окна пришли. Решили поставить, так как деньги вроде бюджетные, целевые. Надо было отчитаться за них и за работу», — пояснил персонал больницы.

В пресс-службе правительства агентству прокомментировали, что остекление окон 4 корпуса Курганской областной клинической больницы было произведено в 2015 году. «В связи с необходимостью установки оборудования два окна на 1 и 2 этаже 4 корпуса с внутренней стороны были заложены кирпичом, но остекление с окон не убирали с целью не портить фасад здания», — отметили власти.

В главной больнице Кургана застекли окна, заложенные кирпичом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU