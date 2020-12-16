16 декабря 2020
15 декабря 2020

На кирпичную стену курганской больницы установили окна. «Абсолютный абсурд». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обл больница окна необр
В курганской больнице окна заложили кирпичом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обратили внимание на кирпичную кладку за окнами корпуса областной больницы. Своим наблюдением они поделились с URA.RU.

«На корпусе со стороны Кирова стоят современные стеклопакеты, но за ними видна кирпичная кладка. Она установлена с 1 по 3 этажи. Выглядит абсолютным абсудром», — пояснил житель города.

По словам медиков областной больницы, ремонт проводился несколько лет назад. «Пока делали ремонт, окна заложили кирпичом, причем разным. А потом окна пришли. Решили поставить, так как деньги вроде бюджетные, целевые. Надо было отчитаться за них и за работу», — пояснил персонал больницы.

В пресс-службе правительства агентству прокомментировали, что остекление окон 4 корпуса Курганской областной клинической больницы было произведено в 2015 году. «В связи с необходимостью установки оборудования два окна на 1 и 2 этаже 4 корпуса с внутренней стороны были заложены кирпичом, но остекление с окон не убирали с целью не портить фасад здания», — отметили власти.

Обл больница окна необр
В главной больнице Кургана застекли окна, заложенные кирпичом
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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