Музыканты из Тюмени создали музыку для Горбачевой и Хабенского

Ирина Горбачева играет одну из главных ролей в фильме, для которого писали тюменские музыканты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменские музыканты стали авторами саундтрека к фильму «Обратная связь». Об этом в день премьеры URA.RU рассказал один из авторов — Евгений Бархатов. Вместе с Кириллом Бородулевым, они написали музыку, под которую плачет Ирина Горбачева, и ведут диалоги актеры «Квартета И».

«Мы работали над созданием общей звуковой картинки. До этого Кирилл [Бородулев] уже работал с режиссером Алексеем Нужным над фильмом „Огонь“ [в главной роли — Константин Хабенский]. И он позвал нас для создания саундтрека в свою новую картину», — рассказал URA.RU Евгений Бархатов.

Бархатов и Бородулев работали над музыкой в сжатые сроки — менее чем за три недели им нужно было создать готовый саундтрек. В нем звучат фортепиано, гитара, скрипка, и вокал брата Евгения — тюменского исполнителя Ильи Бархатова.

«Мы работали сутками, в нашей студии в Тюмени [„Bring me Production“ — резидент тюменского центра развития региональных медиа и кино], но оно того стоило. В финальный монтаж вошло не все, что мы написали. Но и важного осталось много. К примеру, сцену в которой плачет актриса Ирина Горбачева, оттеняет наша музыка», — рассказал Евгений Бархатов.

По словам музыканта, «Обратная связь» ему понравился. А через неделю в кинотеатрах появится кинокартина «Огонь», в которой также прозвучит музыка родом из Тюмени.