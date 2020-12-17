Путин объяснил, какие партии пройдут в Госдуму

Владимир Путин пообещал до 16 новых партий на выборах в парламент в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До 16 новых партий могут попасть в Госдуму в 2021 году. Какие, должен будет выбрать российский народ, рассказал президент России Владимир Путин корреспонденту URA.RU.

«На следующий год большее количество политических партий сможет принять участие (в выборах в Госдуму прим. ред.). По-моему, там до 16 партий должно принять участие в выборной компании без того, чтобы собирать подписи. Почему? Потому что они, в соответствии с действующим у нас законом, получили представительство в ряде субъектов Российской Федерации и вместе с ним право попробовать себя на общенациональной политической арене. Я желаю им успехов. Но, хочу еще раз сказать, кого избрать, решает все-таки избиратель», — объяснил Путин.

Президент отметил, что традиционные партии россияне хорошо знают уже много лет. Все они транслируют в парламенте совершенно разные точки зрения. Но при этом, каждая партия смотрит на задачи, стоящие перед страной, с позиции патриота. Поэтому хоть способы решения этих задач разные, но цель одна — благополучие и развитие страны, заявил Путин.

Также в ответе на вопрос URA.RU Путин рассказал об отличительных чертах выборов в парламент 2021. Они будут связаны с изменениями в Конституции РФ. Также президент призвал разобраться с зарплатами учителей, пишет агентство Nation News. Также глава государства возмутился, что рязанские пациенты с коронавирусом лечатся за свой счет, уточняет телеканал « Царьград ».