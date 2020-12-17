Путин ответил на вопрос URA.RU о новой Госдуме

Президент России Владимир Путин объяснил, чем новая кампания в Госдуму отличается от всех предыдущих. Отвечая на вопрос журналиста URA.RU глава государства также отметил, что поправки в конституцию повысили значимость работы депутатского корпуса.
«Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений. В том числе и по формированию правительства РФ. Теперь государственная дума по сути принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам», — заявил Владимир Путин.
Пресс-конференцию, по данным опросов, смотрит более трети россиян, пишет «Национальная служба новостей». 16 декабря стало известно, что Россия может повторить сценарий Беларуси в 2021 году. Зарубежные силы уже планируют дискредитацию выборов в Госдуму 2021.
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