Путин ответил на вопрос URA.RU о новой Госдуме

Журналист URA.RU Антон Ольшанников третьим задал вопрос президенту Прямая трансляция канала Россия 1

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент России Владимир Путин объяснил, чем новая кампания в Госдуму отличается от всех предыдущих. Отвечая на вопрос журналиста URA.RU глава государства также отметил, что поправки в конституцию повысили значимость работы депутатского корпуса.

«Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений. В том числе и по формированию правительства РФ. Теперь государственная дума по сути принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам», — заявил Владимир Путин.

Пресс-конференцию, по данным опросов, смотрит более трети россиян, пишет «Национальная служба новостей». 16 декабря стало известно, что Россия может повторить сценарий Беларуси в 2021 году. Зарубежные силы уже планируют дискредитацию выборов в Госдуму 2021.