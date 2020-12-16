В Челябинской области установятся 30-градусные морозы

Холоднее всего челябинцам будет в ночь на воскресенье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце рабочей недели в Челябинской области резко похолодает. К воскресенью температура опустится ниже 30 градусов, сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра.

В ночь с 18 на 19 декабря столбик термометра опустится до минус 21 градуса, ожидается небольшой снег. Днем несколько потеплеет — до минус 16, следует из прогноза. Однако с наступлением темноты вновь начнет холодать: ночью воскресенья температура упадет до минус 31 градуса. В Челябинске будет несколько теплее: минус 26-28 градусов холода.

Днем 20 декабря столбик термометра поднимется до отметки минус 15-20 градусов. Неприятных ощущений добавит ветер, достигающий 8 метров в секунду.

Последним теплым днем на этой неделе остается суббота. Днем синоптики обещают жителям Южного Урала всего минус 2-7 градусов. Проблемы может доставить лишь снег с ветром: в результате на дорогах региона ожидается гололедица.