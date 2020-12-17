В Тюмени скончался известный биатлонист

Михаил Либерман ушел из жизни в 83 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени ушел из жизни родоначальник регионального биатлона Михаил Либерман. Об этом сообщает «Союз биатлонистов России». Михаилу Исааковичу было 83 года.

«На 84 году жизни ушел от нас один из пионеров отечественного и родоначальник тюменского биатлона — Михаил Исаакович Либерман. Мастер спорта СССР, судья еще всесоюзной категории, в разное время он возглавлял тюменскую федерацию биатлона и занимал пост вице-президента СБР по Сибири. Михаил Исаакович был очевидцем и активным строителем биатлона в регионе, который на сегодняшний день является одним из его флагманов», — сообщает «Союз биатлонистов России».

Тюменский биатлон начинался именно с Михаила Либермана и его команды. В 1961 году спортсмены выступили на зональных соревнованиях Спартакиады народов СССР в Красноярске. В 1995 году тюменец занял пост главы областной федерации биатлона, под его началом были воспитаны многие звезды национальной сборной.