В Госдуме одобрили новое наказание для водителей

Водителей будут наказывать за блокирование дорог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об уголовном наказании за умышленное блокирование дорог. Палате рекомендовано принять закон в первом чтении.

«Комитет поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — цитирует ТАСС заключение комитета. Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Законопроект предлагает предусмотреть ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспорта и пешеходов, если это создает угрозу жизни либо угрозу уничтожения или повреждения имущества. Преступление будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года.

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