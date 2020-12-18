Мишустин назвал срок рассмотрения заявлений на пособие для детей

Премьер-министр считает, что выплаты должны быть выплачены максимально оперативно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заявление на новогодние выплаты будут рассматриваться в течение пяти дней. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки, как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году», — цитирует Мишустина РИА «Новости». На эти цели из бюджета будет направлено более 73,5 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что семьи с детьми получат к Новому году очередную единовременную выплату, сообщает агентство Nation News. Она составит 5 000 рублей и будет перечисляться на каждого ребенка в возрасте до 7 лет включительно, передает телеканал 360.