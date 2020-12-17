Путин пообещал семьям с детьми по 5000 рублей к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин пообещал денег детям Фото: Владимир Андреев, URA.RU

Все российские семьи с детьми до семи лет получат выплаты к Новому году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции.

«Семьи… получат от государства еще по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет», — сказал Путин, завершая пресс-конференцию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Общение с журналистами продолжалось четыре с половиной часа.

Ранее на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в России нужно наладить работу МФЦ по выплатам на детей во время пандемии. «Вызывает тревогу, что люди не могут воспользоваться своими правами»», — отметил он. Сейчас в России положено пособие на детей от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 и с 3 до 7 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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