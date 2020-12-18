В МВД РФ заявили о создании киберполиции

В МВД РФ создадут киберполицию Фото: Илья Московец © URA.RU

В России появится подразделение полиции, занимающееся расследованием преступлений в интернете. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

«Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции», — цитирует РИА «Новости» Зубова. Он подчеркнул, что воплощение этого проекта в жизнь потребует много времени.

Это нововведение связано с возросшим уровнем преступлений в интернете. Зубов уверен, что эти преступления влияют на сознание россиян и негативно сказываются на развитии личности. Он подчеркнул, что особенное влияние преступления в киберсреде оказывают на молодежь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в интернете ведется пропаганда наркотиков. Он считает, что эта тема очень важна. Был опубликован приказ, в рамках которого пропаганду наркотиков в интернете отнесли к угрозам нацбезопасности, передает телеканал 360.