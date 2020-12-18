Мясников встал на защиту врача, на которую пожаловались Путину

Врача Татьяну Яковлеву попросили не увольняться Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что житель Мурманской области Юрий Краснянский, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на врача Татьяну Яковлеву, должен извиниться. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Яковлеву обвинили в том, что она в свои 86 лет не способна отличить геморрой от ангины. Она обиделась на письмо местного жителя и заявила, что хочет уволиться.

«Я бы очень советовал Юрию Краснянскому извиниться перед доктором», — написал Мясников. Он назвал хамством подобное отношение к врачу с таким большим опытом. Он уточнил, что Краснянскому еще не раз в своей жизни придется обращаться за медпомощью и лучше «облегчить душу» сейчас. Доктору Яковлевой телеведущий посоветовал не обижаться, так как в ее помощи нуждается множество людей.

На момент публикации новости URA.RU не удалось узнать мнение Мясникова, приемлемо ли работать врачом в преклонном возрасте, знаком ли он с такими специалистами, кто будет оказывать помощь людям, если Яковлева уволилась, и как привлечь медиков в село. Телеведущему был направлен запрос.

Яковлева заявила, что руководство медпункта не может нанять нового работника из-за нехватки кадров в регионе и готова упасть в ноги тому, кто сможет выйти на работу в медучреждение, пишет «Национальная служба новостей». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уточнил, что женщине 66 лет, а не 86, передает RT. Он заверил, что она точно может отличить геморрой от ангины.