Врач решила уволиться после жалобы Путину на «геморрой и ангину»

Врач обиделась на жалобу жителя Мурманской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врач из села Алакурти Мурманской области Татьяна Яковлева обиделась на письмо местного жителя президенту России Владимиру Путину. Автор обращения, говоря о проблемах с медпомощью в селе, заявил, что «врач 86 лет с трудом может отличить геморрой от ангины».

Татьяна Яковлева после такого обвинения заявила, что хочет уволиться. «У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется», — сообщила она «Газете.Ru».

Письмо от жителя Мурманской области Юрия Краснянского Владимир Путин зачитал во время большой пресс-конференции 17 декабря. Мужчина жаловался на то, что в селе невозможно получить качественную медицинскую помощь. Татьяна Яковлева в ответ заявила, что врачи в Мурманской области работать не хотят, поэтому ей приходится вести приемы в одиночку. «Может быть 25-30 человек за день, может быть 50 с лишним человек. … Вы скажите, где есть врач, я пойду и ему в ноги упаду, попрошу прийти на работу», — приводит издание слова Яковлевой. По уточненным данным минздрава Мурманской области, ей 66 лет, а не 86, как указал в письме Краснянский.

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась четыре с половиной часа. Формат общения с журналистами впервые был изменен: в пресс-конференцию включили элементы «Прямой линии», отмененной из-за пандемии коронавируса. URA.RU собрало самые важные высказывания президента.