Ученые назвали две стадии, которые проходят больные коронавирусом

У больных коронавирусом наблюдается две стадии заболевания: во время первой организм борется с инфекцией, а во время второй — неспособен сопротивляться вирусу. Об этом сообщили специалисты Массачусетской больницы общего профиля.
«Пациенты, страдающие тяжелой формой пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, имеют две фазы инфицирования», — сообщает «
Ученые подчеркнули, что активнее всего вирус размножается в носовых проходах. Данная информация поможет выявить срок заражения больных коронавирусом.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что после того, как человек переболел коронавирусом, ему нужно соблюдать ряд ограничений. В частности, врач посоветовал диету без алкоголя и сахара, передает телеканал 360. Врачи сообщали, что некоторые препараты могут вызвать осложнения при коронавирусе.
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