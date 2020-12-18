Ученые назвали две стадии, которые проходят больные коронавирусом

Ученые подчеркнули, что активнее всего вирус размножается в носовых проходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У больных коронавирусом наблюдается две стадии заболевания: во время первой организм борется с инфекцией, а во время второй — неспособен сопротивляться вирусу. Об этом сообщили специалисты Массачусетской больницы общего профиля.

«Пациенты, страдающие тяжелой формой пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, имеют две фазы инфицирования», — сообщает « Федеральное агентство новостей » со ссылкой на ученых. По их словам, во время первой фазы наблюдается большое количество вируса в легких, что заставляет организм больного активно противостоять инфекции. На второй стадии вируса в органе уже нет, но повреждения легких слишком велики, чтобы организм мог справиться без помощи врачей.

Ученые подчеркнули, что активнее всего вирус размножается в носовых проходах. Данная информация поможет выявить срок заражения больных коронавирусом.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что после того, как человек переболел коронавирусом, ему нужно соблюдать ряд ограничений. В частности, врач посоветовал диету без алкоголя и сахара, передает телеканал 360. Врачи сообщали, что некоторые препараты могут вызвать осложнения при коронавирусе.