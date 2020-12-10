10 декабря 2020

Врач объяснил, какой препарат от коронавируса грозит осложнениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Гормоны могут вызвать серьезные осложнения Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лечение коронавируса гормональными препаратами без контроля врача может вызвать серьезные осложнения. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил высокопоставленный медик одной из свердловских больниц, пожелавший остаться неназванным.

«Гормоны исчезли из аптек. Пациенты широко назначают их себе сами или друг другу, и я с трудом представляю, кто и где будет лечить осложнения от самолечения», — отметил медик. Он напомнил, что гормоны не являются противовирусными и жаропонижающими средствами. «Применение их в первые пять суток болезни ослабляет организм в борьбе с вирусной (и не только вирусной) инфекцией и может привести к сепсису», — отметил он. Врач подчеркнул, что последствия самолечения могут быть намного тяжелее коронавируса — «вплоть до длительных расстройств здоровья, инвалидности и смерти».

«Лечение гормонами сильно снижает иммунитет. Поэтому выйдя из стационара или с больничного, надо хорошо одеваться, не прибегать к силовым упражнениям и чрезмерной активности на улице. Иначе можно тяжело заболеть вирусными ОРВИ, гриппом и получить обострения имеющихся хронических болезней», — добавил врач.

Ранее URA.RU сообщало, что в аптеках Екатеринбурга возникли сложности с приобретением гормонального препарата «Дексаметазон» в инъекциях, который применяется для лечения коронавируса при осложнениях. Сообщалось, что из курганских аптек «Дексаметазон» также пропал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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