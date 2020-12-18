Гинцбург: кому запрещено ставить вакцину от коронавируса

В вакцине могут отказать при повышенной температуре тела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса противопоказана людям с заболеваниями в стадии обострения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Абсолютные противопоказания к вакцинации <…> предполагают недопущение к иммунизации людей с признаками любых острых инфекционных и неинфекционных заболеваний в стадии обострения», — заявил Гинцбург. По его словам, это правило характерно для любой вакцины. Также в вакцинации отказывают, если температура тела пациента выше 37 градусов.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр и собирает анамнез, рассказал специалист. Он отметил, что после сбора данных медработник может принять решение направить пациента сдать ПЦР-тест или тест на антитела.

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