Минтруд РФ выявил незаконное требование при увольнении работника

Уволенному работнику не нужно подписывать обходной лист Фото: Анна Майорова © URA.RU

При увольнении работник не обязан подписывать обходной лист. Как заявили в Минтруда РФ, законодательством такая норма не предусматривается.

«Работодатель не вправе просить оформить обходной лист у сотрудника, который увольняется, и не имеет права не выплачивать расчет и не выдавать документы, если работник его [обходной лист] не оформлял», — выступило с разъяснениями Министерство труда и социальной защиты.

В ведомстве отмечают, что заполнение обходного листа при увольнении «является обыденностью в огромном количестве организаций», пишет argumenti.ru. Специалисты по трудовым отношениям уточняют, что документами, которые фигурируют в процедуре увольнения работника, являются письменный приказ об увольнении, с которым сотрудника должны ознакомить под подпись, а также трудовая книжка. По заявлению работника организация должна выдать ему копию приказа об увольнении. Кроме того, увольняющемуся могут быть представлены копии других документов, связанных с его непосредственной трудовой деятельностью.