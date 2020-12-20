В РФ создадут закон о родительских зарплатах после публикации URA.RU

«Справедливая Россия» разработает законопроект о родительских зарплатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сообщил, что партия разработает законопроект о ежемесячных выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетия. Такое решение было принято после того, как его идея о новой поддержке, озвученная в беседе с URA.RU, получила широкую огласку и поддержку со стороны профильных ведомств. Об этом парламентарий написал в своем telegram- канале.

«В небольшом интервью пару дней назад я сказал, что неплохо было бы ввести зарплату для мам. То есть ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия. <…>. Реакция оказалась неожиданно масштабной. Много перепечаток, сообщений в местных и федеральных СМИ. Что ещё интереснее, поддержка высказана системными институтами: председателем комитета по труду и социальной политике Госдумы, коллегами из Общественной палаты, Национальным родительским комитетом. Будем разрабатывать закон», — написал Шеин. Также депутат напомнил, что его партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, в которую на тот момент «никто не верил».

В пятницу Олег Шеин в беседе с URA.RU сообщил, что в России следует назначить регулярную выплату матерям, воспитывающим детей. Такая мера может повысить рождаемость в стране. Кроме того, парламентарий предложил назначить выплаты семьям, которые находится в тяжелом финансовом положении. Помощь этой категории граждан, уверен депутат, должна быть регулярной, а не разовой.

Его коллега, глава комитета по труду и соцполитике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, комментируя агентству инициативу, заявил, что родители должны получать выплаты на ребенка, пока тот не повзрослеет, поскольку семьи тратят много денег на содержание ребенка.