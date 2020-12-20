Daily Mail: обнаружены новые последствия коронавируса у женщин

COVID-19 может вызывать преждевременную менопаузу у женщин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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В Британии зафиксировано несколько случаев преждевременной менопаузы, которая стала последствием коронавируса. Об этом столкнувшиеся с такой проблемой женщины рассказали изданию Daily Mail.

Одна из них — Дон Найт из Сомерсета. Она перенесла COVID-19 еще в марте, когда вернулась из Таиланда. Болезнь затянулась, а кроме типичных симптомов у 46-летней женщины не наступили критические дни. «Мои симптомы COVID-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем», — приводит британская газета слова собеседницы.

На протяжении нескольких месяцев женщина ощущала слабость и спутанность сознания. В июне у нее участился пульс и появился жар в руках и ногах. Анализ крови показал, что уровень репродуктивных гормонов находится на «постменопаузальном» уровне. Врач сказал, что у Найт — менопауза. С аналогичной проблемой столкнулась 47-летняя Анна Мария Грив из Шоттса. «У меня нет выбора, кроме как смириться с концом моей фертильности. Но у меня не было времени на подготовку», — сказала женщина.

Врач-терапевт Луиза Ньюсон, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, в беседе с изданием сказала, что симптомы затяжного коронавируса — головокружение, утомляемость, спутанность сознания — характерны и для менопаузы, что может свидетельствовать о связи между этими явлениями. Причем с длительными симптомами COVID-19, по словам доктора, как раз чаще всего сталкиваются люди в возрасте 50 лет. Основательница Facebook-сообщества пациентов с коронавирусом Клэр Хасти сказала, что аналогичные случаи зафиксированы у женщин по всему миру.