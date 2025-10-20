Целый факультет МГУ перевели на удаленку из-за опасной инфекции
Для посещения занятий нужна справка о двукратной вакцинации
Химический факультет МГУ переведен на дистанционное обучение из-за возможного случая заболевания корью. Об этом говорится в приказе вуза.
«Для обучающихся, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, обеспечить дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по основным и дополнительным образовательным программам», — отмечается в приказе университета. Его слова приводит РИА Новости.
Для остальных студентов и сотрудников МГУ, предоставивших необходимые документы о вакцинации или справку о перенесенной кори, сохраняется возможность посещать занятия очно. В приказе также подчеркивается, что меры направлены на предотвращение распространения инфекции и защиту здоровья всех участников образовательного процесса.
