20 декабря 2020
19 декабря 2020

Свердловских мэров заставили сократить траты

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский минфин сократил расходные полномочия на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минфин Свердловской области сократил лимиты бюджетных назначений для муниципалитетов региона на 10%. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, сразу после принятия бюджета региона на 2021 год мэрам объявили о необходимости сократить траты.

«Понятно, что год ожидается напряженным, но все ожидали, что после принятия бюджета расходные лимиты сокращать не будут. Поэтому маневр минфина вызвал недовольство в муниципалитетах», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в первую очередь пострадают инвестиционные расходы, в частности, на строительство новых объектов.

Между тем, по словам председателя бюджетного комитета заскобрания Владимира Терешкова, сокращение лимитов расходных полномочий в начале года — обычная практика. «Январь, как мы с вами знаем, „пьяный“ месяц: в экономике ничего особо не делается, а зарплату бюджетникам платить надо. Поэтому задача обеспечить, чтобы деньги на бюджетных счетах были. Потом экономика начнет подниматься, и минфин отпустит лимиты», — рассказал Владимир Терешков.

Глава бюджетного комитета подчеркнул, что данная практика не требует корректировки бюджета, как и вмешательства депутатов. В самом минфине информацию о снижении расходных лимитов комментировать не стали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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