Свердловчане боятся прививаться российской вакциной «Спутник V»

Лишь 8% свердловчан считают, что прививку против COVID-19 безопасно делать до окончания испытаний вакцины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство жителей Свердловской области (72%) не хотят ставить прививку от коронавируса до окончания испытаний. Об этом говорится в результатах исследование HeadHunter.

«Лишь 8% свердловчан считают, что прививку против COVID-19 безопасно делать до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, 72% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить. Больше всего тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего — среди представителей науки и образования», — говорится в сообщении.

По данным опроса, 23% опрошенных соискателей работы предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 22% — зарубежной, 31% сообщили, что не будут делать прививку вовсе. Только 19% жителей Среднего Урала, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 73% к этому не готовы, остальные (8%) затруднились ответить.

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди соискателей. HH является крупнейшей российской онлайн-платформой по поиску работы и сотрудников.