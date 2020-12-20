Инцидент произошел в здании на ул. Кузнечной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге судебный пристав ударил кулаком по лицу женщину-адвоката, а ее мужа, который попытался заступиться за нее, заковал в наручники. Супруги сняли побои и обратились в СК. На защиту потерпевших встала адвокатская палата региона.

Инцидент произошел 15 декабря в здании Управления судебного департамента на улице Кузнечной в Екатеринбурге. Судебный пристав, дежуривший на входе, отказался впустить в здание мужа женщины-адвоката Ульяны Мокшановой: у того не было с собой паспорта — только права. Спор, являются ли они удостоверением личности, перерос в конфликт — Мокшанова пообещала пожаловаться в региональное управление ФССП.

«Мы решили выйти из здания, но он кричал, что у него свой закон, и преградил нам путь», — вспоминает Ульяна. Когда она достала телефон, пристав, по ее словам, ударил ее кулаком по лицу. «У меня оказалась рассечена губа», — вспоминает женщина. А на мужа, который бросился заступаться за нее, пристав надел наручники (но тут же снял их, как только прибыл экипаж «Росгвардии»).

На запястье мужчины остались следы от наручников Фото: предоставлено потерпевшими © URA.RU

Возмущенные супруги засвидетельствовали следы от удара и наручников и обратились с заявлением в следственный комитет. «За 10 лет адвокатской практики я не встречала ничего подобного, — говорит Мокшанова. — Мне было страшно: с мая судебным приставам дали оружие — он мог не только ударить, но начать стрелять!»

«Естественно, мы встанем на защиту потерпевший, — заявил URA.RU председатель квалификационной коллегии Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Федоров. — Насилие в принципе недопустимо, тем более в отношении женщины и в отношении адвоката в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Надеемся, что будет проведено тщательное расследования и что будет изъяты записи с камер наблюдения».

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и в свердловском Следственном комитете пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Один из приставов снимал происходящее на телефон Фото: предоставлено потерпевшими © URA.RU