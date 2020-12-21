Пушков объяснил, зачем США держат при себе Украину и Грузию

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что внешнеполитическая доктрина нового президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы усилить свое влияние на страны бывшего СССР, выступая против России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, комментируя интервью экс-посла США в РФ Майкла Макфола изданию The Insider.
Бывший американский посол в России в интервью выразил мнение, что Байден планирует плотно заняться ближайшими соседями России, которые для Вашингтона являются удобным инструментом давления на Москву. Дипломат, в частности, пообещал активизацию при Байдене политики США в отношении Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Узбекистана. «Тем самым мы пошлем сигнал Путину, что не „сдали“ этот регион», — заявил Макфол, его цитирует Царьград.
Пушков считает, что это ожидаемая позиция новой администрации США. «Цель „доктрины Байдена“ — распространение гегемонии США на постсоветское пространство и превращение его в зону влияния и военно- политического присутствия США, направленного против России», — отметил Пушков.
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