Пушков объяснил, зачем США держат при себе Украину и Грузию

Алексей Пушков объяснил суть «доктрины Байдена» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что внешнеполитическая доктрина нового президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы усилить свое влияние на страны бывшего СССР, выступая против России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, комментируя интервью экс-посла США в РФ Майкла Макфола изданию The Insider.

Бывший американский посол в России в интервью выразил мнение, что Байден планирует плотно заняться ближайшими соседями России, которые для Вашингтона являются удобным инструментом давления на Москву. Дипломат, в частности, пообещал активизацию при Байдене политики США в отношении Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Узбекистана. «Тем самым мы пошлем сигнал Путину, что не „сдали“ этот регион», — заявил Макфол, его цитирует Царьград.

Пушков считает, что это ожидаемая позиция новой администрации США. «Цель „доктрины Байдена“ — распространение гегемонии США на постсоветское пространство и превращение его в зону влияния и военно- политического присутствия США, направленного против России», — отметил Пушков.

Как пишет « Царьград », именно Байден дал Киеву команду заморозить выполнение Минских соглашений. Эту версию косвенно подтверждает заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. « Федеральное агентство новостей » между тем обращает внимание на то, что Америка может развернуть медиакампанию в России по дискредитации властей через вновь созданную глобальную сеть финансируемых СМИ, фондов и НПО. Макфол предполагает, что медиасеть будет создана по лекалам проамериканских диверсионных СМИ времен холодной войны, которые работали на территории СССР.