IT-аналитики предупредили россиян о подорожании мобильной связи

Россиянам придется тратить больше денег на мобильную связь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Повышение цен на мобильную связь и домашний интернет на 10-15% ожидается в первые месяцы 2021 года. Аналитики утверждают, что причиной роста цент станут снижение курса рубля, рост потребления интернет-трафика, а также реализация правительственных инициатив.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Известиями» отмечает, что повышение цен на мобильный интернет ву начале каждого года стало уже тенденцией. Так, в 2020 году цены на мобильную связь выросли на 10—12%.«На повышении цен скажется и растущий объем потребления интернет-трафика абонентами — он увеличивается на 50—60% каждый год, а это требует от операторов наращивания емкости сетей», — отмечает Кусков.

Эксперт отмечает, что на повышение цены влияет также необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов. Кроме «закона Яровой», в следующем году должна добавиться реализация проекта «Доступный интернет». Он подчеркнул, что все расходы по воплощению в жизнь инициатив государства ложатся на плечи операторов. Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозирует, что цены на связь могут вырасти на 15%. К уже перечисленным причинам роста он добавил падение доходов операторов от отмены роуминга.

В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») заявили, что в 2020 году не повышали тарифы. Остальные крупные операторы — МТС, Tele2 и «Ростелеком» — отказались от комментариев.