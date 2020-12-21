Посол Израиля назвал сроки открытия границ для туристов из России

В Израиле ждут туристов из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В середине лета Израиль откроет свои границы для российских туристов. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Показатель заболеваемости, по-видимому, после начала вакцинации пои?дет очень остро вниз, и когда обе страны станут „зелеными“, не вижу никаких препятствии? для возобновления турпотока. Я надеюсь, что это произои?дет к середине-концу лета», — цитирует заявление посла газета «Известия».

Александр Бен Цви допускает, что власти страны могут открыть границы раньше для тех россиян, которые сделали прививку от коронавируса. Посол отметил, что сейчас между Израилем и РФ существует всего два рейса в неделю, хотя до пандемии совершалось девять рейсов в день.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что во второй половине 2021 года возможен выход на перезапуск международного туризма. Она также считает, что индустрия гостеприимства может стать «новой нефтью» для российской экономики, пишет RT.