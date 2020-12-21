Из-за COVID курганская медицина недополучила миллионы рублей

В кургане ограничения плановой госпитализации в связи с пандемией повлияли на поступления денег от иногородних пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Пандемия помешала курганским медикам заработать 90 млн рублей. Причиной недополучения денег стали ограничения плановой госпитализации. Об этом говорилось на заседании Курганской областной думы.

«COVID внес свои изменения. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования планировал получить 700 млн рублей за счет лечения иногородних граждан. Однако из-за временной отмены плановой медпомощи 90 млн рублей недополучили», — пояснил глава ТФОМС Сергей Сахатский.

Он уточнил, что недополученные средства получилось частично компенсировать за счет поступивших ковидных денег из федерального бюджета. Кроме того, часть средств поступило от пени и штрафов. Таким образом, в целом недополученными остались 28 млн рублей. Проект закона с учетом замечаний были приняты депутатами.