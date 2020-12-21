В Нижневартовске начался эксперимент, который изменит весь ХМАО

Нижневартовск выбран в качестве пилотной площадки для модернизации автобусной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске модернизируют систему общественного транспорта. Город стал первым муниципальным образованием в ХМАО, где будет отдельные полосы для автобусов. В планах также новые остановки, цифровое оборудование и ряд других изменений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента общественных коммуникаций Нижневартовска.

«После реформирования мы получим оптимальную маршрутную сеть и интервалы движения, обновленную дорожную инфраструктуру, современные остановочные павильоны, выделенные полосы, заездные карманы остановок, удобные цифровые сервисы для пассажиров», — ссылаются на слова главы города Василия Тихонова в пресс-службе.

В департаменте ЖКХ Нижневартовска добавили, что работа над проектом уже началась. А контракт на работы заключат уже в первом квартале 2021 года. Также администрация города обещает, что при проектировании новых маршрутов будут учтены мнения и потребности граждан.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в будущем году потратят 200 миллионов рублей на ремонт дорог. При этом жители сами выбирали, какие участки автомагистралей стоит починить.