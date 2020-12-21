Евгений Куйвашев привился еще летом в рамках эксперимента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привился от коронавируса. На пресс-конференции он рассказал о последствиях вакцинации.

«Я поставил прививку еще летом. Ничего у меня не было, никаких побочных эффектов. Я практически не заметил была она или нет. Ставил на втором этапе испытаний, как часть эксперимента. Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил губернатор.

Он призвал свердловчан преодолеть свои страхи перед вакциной от коронавируса и доверять российским ученым, которые победили корь и оспу. По словам Евгения Куйвашева, прививки поставил и ряд членов областного правительства, все они чувствуют себя прекрасно.