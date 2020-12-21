21 декабря 2020

Свердловский губернатор рассказал о результате прививки от COVID. «Чувствую себя бессмертным»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев привился еще летом в рамках эксперимента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привился от коронавируса. На пресс-конференции он рассказал о последствиях вакцинации.

«Я поставил прививку еще летом. Ничего у меня не было, никаких побочных эффектов. Я практически не заметил была она или нет. Ставил на втором этапе испытаний, как часть эксперимента. Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил губернатор.

Он призвал свердловчан преодолеть свои страхи перед вакциной от коронавируса и доверять российским ученым, которые победили корь и оспу. По словам Евгения Куйвашева, прививки поставил и ряд членов областного правительства, все они чувствуют себя прекрасно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...