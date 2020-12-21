21 декабря 2020
20 декабря 2020

Количество умерших от COVID пермяков перешло на новый рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
За сутки в крае выявлено 332 новых случая заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Количество умерших от коронавируса в Пермском крае превысило тысячу человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

«Умерли от COVID-19 — 1008 (+19)», — указано в сообщении. За минувшие сутки в крае выявлено 332 новых случая заражения: 89 человек проходят лечение в больницах, 243 — амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни — 1,01. Всего в крае коронавирус выявлен у 27 650 человек. Общее количество выздоровевших достигло 21 724.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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