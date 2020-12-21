Количество умерших от COVID пермяков перешло на новый рубеж

За сутки в крае выявлено 332 новых случая заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество умерших от коронавируса в Пермском крае превысило тысячу человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

«Умерли от COVID-19 — 1008 (+19)», — указано в сообщении. За минувшие сутки в крае выявлено 332 новых случая заражения: 89 человек проходят лечение в больницах, 243 — амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни — 1,01. Всего в крае коронавирус выявлен у 27 650 человек. Общее количество выздоровевших достигло 21 724.