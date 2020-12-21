В следственных органах Курганской области продолжаются кадровые перестановки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым руководителем Макушинского межрайонного следственного отдела (Курганская область) назначен сотрудник регионального следственного управления СК России Дмитрий Визирский. Приказ об этом подписал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Приказом председателя Следственного комитета РФ руководителем Макушинского межрайонного следственного отдела назначен подполковник юстиции Визирский Дмитрий Николаевич», — говорится в сообщении областного следственного управления СК России. 22 декабря первый замруководителя СУ СК Дмитрий Цымбаленко представил его подчиненным и руководителям правоохранительных органов.

Дмитрий Визирский назначен руководителем Макушинского межрайонного следственного отдела Фото: СУ СК по Курганской области

Визирский родился в 1981 году в Кургане. Он окончил Курганский госуниверситет. С 2003 года Визирский проходил службу в прокуратуре Курганской области в должности следователя, а с 2007 года — в органах СК. Последняя должность до назначения в Макушино — старший инспектор первого отделения (контроля за следственными органами) контрольно-следственного отдела (с 2019 года).

По данным источников URA.RU, ранее Визирский проходил службу в отделе по расследованию особо важных дел. «Это как раз то направление, которому [руководитель СУ СК Богдан] Францишко уделяет большое внимание», — рассказал инсайдер. Он отметил, что перед Визирским руководство поставило задачу увеличить количество уголовных дел на подведомственной территории и их раскрываемость.

С августа 2013 года Макушинский межрайонный следственный отдел возглавлял подполковник юстиции Сергей Тимошенко. В начале декабря его назначили руководителем следственного отдела по городу Кургану. 17 декабря стало известно, что Лебяжьевский межрайонный следственный отдел возглавил майор юстиции Марат Тюлюгенев, который с февраля возглавлял этот отдел в статусе и. о.