16 декабря 2020

В Курганской области назначен новый следователь

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Нового главного следователя назначили в Лебяжьевском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В Курганской области назначен новый руководитель Лебяжьевского межрайонного следственного отдела. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

«Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации от 14.12.2020 № 749-кт майор юстиции Тюлюгенев Марат Александрович назначен на должность руководителя Лебяжьевского межрайонного следственного отдела», — рассказали в пресс-службе. С февраля Тюлюгенев возглавлял данный отдел в статусе и. о.

Тюлюгенев родился в городе Петухово. В 2008 году он окончил Курганский государственный университет по специальности юриспруденция. С того же года он начал службу в органах Следственного комитета Российской Федерации.

В начале декабря был назначен руководитель СУ СК по городу Кургану. Им стал Сергей Тимошенко, который ранее возглавлял Макушинский межрайонный следственный отдел.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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