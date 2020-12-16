В Курганской области назначен новый следователь

Нового главного следователя назначили в Лебяжьевском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Курганской области назначен новый руководитель Лебяжьевского межрайонного следственного отдела. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

«Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации от 14.12.2020 № 749-кт майор юстиции Тюлюгенев Марат Александрович назначен на должность руководителя Лебяжьевского межрайонного следственного отдела», — рассказали в пресс-службе. С февраля Тюлюгенев возглавлял данный отдел в статусе и. о.

Тюлюгенев родился в городе Петухово. В 2008 году он окончил Курганский государственный университет по специальности юриспруденция. С того же года он начал службу в органах Следственного комитета Российской Федерации.

В начале декабря был назначен руководитель СУ СК по городу Кургану. Им стал Сергей Тимошенко, который ранее возглавлял Макушинский межрайонный следственный отдел.