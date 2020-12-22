В Госдуме одобрили тюремный срок за клевету в интернете

Наказание за клеветнические обвинения в интернете ужесточат Фото: Анна Майорова © URA.RU

За клевету в интернете россиянам будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Соответствующий законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании.

Клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении «грозит штрафом до одного миллиона рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет», — цитирует документ ТАСС. Кроме того, за клевету, совершенную с использованием своего служебного положения, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет, а за клевету о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, — лишением свободы до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

Автором документа стал первый заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). Автор инициативы отмечает, что часть сайтов в сети не зарегистрированы в качестве СМИ, но имеют аудиторию, которая превосходит по охвату традиционные средства массовой информации — законопроектом предлагается устранить этот пробел, пишет RT.

Ранее в Госдуме приняли закон, по которому чиновников будут штрафовать за допущенное хамство и дисквалифицировать. Документ уточняет и понятие «клевета», и наказание за нее для юридических лиц. Данный законопроект уже поддержал спикер Госдумы России Вячеслав Володин, передает телеканал 360.