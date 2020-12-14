Госдуме предложили лишать россиян свободы за клевету в интернете

В России предложили ужесточить наказание за клевету Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Автором документа стал первый заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Он предлагает внести поправку в статью уголовного кодекса «Клевета». Сейчас, по его словам, составом этого преступления является недостоверная информация, которая содержится в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ. На фоне развития информационных технологий, считает Вяткин, большая часть информации распространяется через интернет, в то время как большинство даже крупных сайтов не зарегистрированы в качестве СМИ.

«Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить часть вторую статьи 128.1 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», — приводит ТАСС выдержку из пояснительной записки к документу.

Более того, согласно инициативе, в указанную статью УК предлагается внести поправки в части наказания. Если документ примут, публичная клевета может повлечь за собой санкции в виде штрафа до 1 млн рублей или лишения свободы на срок до двух лет.