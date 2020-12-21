В ХМАО введены коронавирусные ограничения до конца января

Подписание новых ограничений было анонсировано на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 31 января 2021 года для югорчан, входящих в группу риска. А также установила учебный режим для школьников и студентов. Сам документ опубликован на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Продлить до 31 января 2021 года включительно действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин», — говорится в тексте документа. Кроме того, в постановлении губернатора указан режим работы учебных заведений в январе 2021 года.

В вузах и ссузах лекции должны проводиться в режиме онлайн на удаленке. А практические занятия в очной форме, но с разведением потоков. Также рекомендовано для учеников 6-11 классов ввести дистанционное обучение в школах, превышающих проектную мощность в полтора раза и также при диагностировании среди персонала трех и более случаев коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре режим обязательной самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 31 декабря. Кроме того, в регионе действуют запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.