21 декабря 2020

В ХМАО введены коронавирусные ограничения до конца января

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание новых ограничений было анонсировано на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 31 января 2021 года для югорчан, входящих в группу риска. А также установила учебный режим для школьников и студентов. Сам документ опубликован на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Продлить до 31 января 2021 года включительно действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин», — говорится в тексте документа. Кроме того, в постановлении губернатора указан режим работы учебных заведений в январе 2021 года.

В вузах и ссузах лекции должны проводиться в режиме онлайн на удаленке. А практические занятия в очной форме, но с разведением потоков. Также рекомендовано для учеников 6-11 классов ввести дистанционное обучение в школах, превышающих проектную мощность в полтора раза и также при диагностировании среди персонала трех и более случаев коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре режим обязательной самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 31 декабря. Кроме того, в регионе действуют запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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